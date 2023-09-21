Разбитая «Зевс Керамика». Как керамисты из Славянска хотят добиться компенсации от России

Завод «Зевс Керамика» после обстрела. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Российская армия планомерно уничтожает не только населенные пункты, но и промышленный потенциал Донецкой и Луганской областей.



Одной из таких жертв российской агрессии стало предприятие «Зевс Керамика» (Zeus Сeramica) в Славянске, которое изготавливало керамическою плитку. Завод являлся одним из крупнейших налогоплательщиков Донецкой области, но из-за разрушений его пришлось закрыть.



«Новости Донбасса» решили рассказать историю уникального предприятия из Славянска, а также узнать у его руководства, сможет ли завод возродиться из руин. Кроме того, на примере «Зевс Керамики» мы попробуем разобраться, каким может быть будущее экономики востока Украины после войны.









Завод создавали вместе с итальянцами

«Зевс Керамика» была основана местным предпринимателем Виктором Левитом, а также итальянскими партнерами из «Чемиль Керамика». На данный момент итальянцам принадлежит 51% акций завода.



Долгие и сложные переговоры начались еще в далеких 90-х и закончились подписанием контракта на строительство в 2003 году. В нем было предусмотрено по одному миллиону долларов инвестиций с каждой стороны. Потом еще по два миллиона, а основную сумму взяли в кредит за рубежом. Эти деньги благополучно удалось выплатить через 8 лет. Конечная сумма инвестиций составила 45 миллионов долларов.



Предприятие запустили в 2005 году. Плитку из керамического гранита делали на основе украинских глин. Декор продукции выполнялся из итальянских чернил и глазури. Плитка шла на экспорт в США, Канаду, Германию, Польшу, Румынию Израиль, Саудовскую Аравию и Молдову.



Завод «Зевс Керамика» до войны. Фото с сайта предприятия

Но 2014 год стал настоящим испытанием для предпринимателей. Россия с помощью своих ставленников из «ДНР» и «ЛНР» развязала войну на востоке Украины.



«В 2014 году, к сожалению, мы оказались посередине между сепаратистским блокпостом и позициями Национальной гвардии Украины. Мы попадали постоянно под перекрестный обстрел», — вспоминает в разговоре с «Новостями Донбасса» основатель бренда Zeus Сeramica Виктор Левит.



После деоккупации Славянска Виктору и его партнерам пришлось за свой счет компенсировать убытки на сумму в три миллиона долларов. После таких событий было решено больше не поставлять свою продукцию в Россию.



Большая ошибка

Наступил 2021 год, за спиной 8 лет развития и прогресса, Виктор Левит, как он считает сам, делает большую ошибку.



«У меня было понимание о том, что война будет, но я не думал, что она будет настолько жестокая, настолько долгая. Поэтому мы в 2021 году все-таки приняли решение об инвестициях. Мы модернизировали завод, закупили оборудование», — объясняет предприниматель.



С первых дней вторжения руководство занималось эвакуацией сотрудников.



«В войну мы зашли, по-моему, с 220 людьми. До сих пор мы еще платим 75% зарплаты 45 людям, может уже 50. Мы планировали, что запустимся и начнется поступления денег к концу года», — отметил Виктор Левит.



Завод «Зевс Керамика» после обстрела 5 мая 2023 года. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Но этим планам не суждено было сбыться из-за ракетной атаки 5 мая 2023 года. Теперь компания подсчитывает убытки. Для этого, помимо своих специалистов, привлечен международный эксперт для оформления и подачи документов в судебные органы.



«Наша задача сегодня — оценить стоимость, минимальную для того, чтобы запустить хотя бы половину производственного цикла. Половину производственных мощностей. И оценить ущерб, нанесенный компании, производственным мощностям в полном объеме. Для того чтобы восстановить полностью весь производственный цикл, выйти на 100% мощности и продолжить работу по производству керамической плитки», — пояснил «Новостям Донбасса» генеральный директор компании «Зевс Керамика» Александр Богославский.



Второй раз российские войска ударили по керамическому заводу 15 августа.



Россия должна заплатить

После таких масштабных разрушений убытки составляют сумму, которую акционеры не смогут восполнить из своего кармана. Поэтому Виктор Левит пока настроен пессимистично. Сейчас он рассчитывает только на получение компенсации от страны-агрессора России за счет ее арестованного имущества. Говорит, это уже дело чести. Но этот процесс будет долгим и займет минимум три года.



«В чем я уверен. Первое, я на сто процентов уверен, что какие-то контрибуции и компенсации затрат будут. Второе, в чем я вижу самую большой проблему, — непонятно когда [это произойдет]. А этот период ожидания между получением компенсации и окончанием горячей фазы войны приведет к тому, что невозможно будет восстановить предприятие, если его оставить в том виде, в котором оно сегодня есть», — рассуждает основатель «Зевс Керамики» Виктор Левит.



Завод «Зевс Керамика» после обстрела 5 мая 2023 года. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Если в получении компенсации бизнесмен уверен, то будущее его сотрудников и региона в целом вызывает массу вопросов. Предприниматель опасается, что все 280 человек, которых обучали работе в Италии, в случае затягивания конфликта попросту разбегутся. До полномасштабной войны была стратегия платить столько же, а то и больше, чем предлагают в Польше. Но теперь придется еще и мотивировать людей возвращаться, чтобы восстанавливать регион.



«А зачем мы воюем? Если мы говорим за территорию, которая потом умрет… То что? Тогда зачем за нее умирать? А если мы все-таки воюем и понимаем, что территория должна развиваться, то нужно думать, сегодня как это делать. Сегодня есть еще шанс это спасти. Но если сегодня не будет вмешательства в этот процесс послевоенного восстановления, понятно что будет. Хороший пример — это многие маленькие шахтерские города, которые реально умирают», — подчеркнул Виктор Левит.



Как восстановить экономику после войны

По мнению экономического эксперта Алексея Куща восстановление промышленности на Донбассе после окончания войны должно происходить, опираясь на экономическую матрицу этого района. Изобретать велосипед здесь не нужно. Те производственные цепочки, которые существовали, например, уголь-кокс-металл, нужно возродить и в них вкладывать средства, стимулировать приток инвестиций.



«Здесь самое главное взять за основу вот эту матрицу построения территориально-экономических районов. То есть соединить с точки зрения экономического развития, соединить природные ресурсы, которые есть в этом регионе, с возможностями развития промышленных предприятий на базе местных урбанистических центров, мегаполисов и использовать тот человеческий капитал, который сохранился», — отмечает Кущ в разговоре с «Новостями Донбасса».



По его словам в дальнейшем потребуется синергия бизнеса и государства. Со стороны власти необходимо будет создать условия: ввести налоговые льготы, применить льготное кредитование, задействовать государственные гарантии, другие инструменты стимулирования.



«Самое главное — это не впадать в экономическую фэнтези, потому что я читал очень много различных публикаций, когда создаются некие грантовые структуры, где работают люди, которые вообще, наверное, никогда не были на Донбассе, которые начинают расписывать какие-то программы развития. Например, развития IT-сектора, такого-то сектора услуг, некоего малого бизнеса, который там может стать драйвером роста и так далее. То есть это все можно отнести к разряду экономического фэнтези, которое не имеет c реальностью ничего общего», — считает экономист.



Виктор Левит тоже уверен, что при восстановлении промышленности важно правильно расставить приоритеты.



«Выживание региона, будет зависеть от того, чтобы у нас находилась армия на нашей территории. Потом молодые люди, их семьи, неплохо оплачиваемая работа, чтобы они рождали хоть какой-то спрос на услуги, на сервисы, на все остальное и рожали детей. Потому, что нашей молодежи уже совсем мало. Но и второе, необходимо понять приоритетность ее развития. Понять, что не все сразу можно развивать и вкладывать именно в приоритеты», — подчеркнул основатель «Зевс Керамики».