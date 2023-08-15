В Славянске войска РФ снова обстреляли завод «Зевс Керамика»

Последствия удара по «Зевс Керамике» 15 августа. Фото: Вадим Лях

В Славянске Донецкой области в результате ночного удара со стороны войск России снова пострадал завод «Зевс Керамика». Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.



По его словам, обошлось без жертв.



«Приблизительно в 4:00 в городе прогремели взрывы. Предварительно обстрел велся ракетами С-300», — отметил Лях.

Также ночью российские войска нанесли ракетные удары по соседнему Краматорску. Первый удар пришелся по оптовой торговой базе, в результате чего два человека погибли, один ранен. Второй удар был нанесен по промзоне города.

Предыдущий ракетный удар по «Зевс Керамике» войска РФ нанесли 5 мая. Ущерб был нанесен как зданиям, так и дорогостоящему оборудованию итальянского производства.



Генеральный директор «Зевс Керамики» рассказывал «Новостям Донбасса», что на предприятии ведутся работы по оценке ущерба для дальнейшей подачи судебного иска.