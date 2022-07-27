Після бою у Семигір'я окупанти відійшли із втратами — Генштаб ЗСУ

Російська армія продовжує обстріли населених пунктів на Донбасі. Також здійснюються спроби штурму. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



Зазначається, що на Слов'янському напрямку противник вів обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Долина, Чепіль, Велика Комишуваха, Адамівка, Мазанівка, Гусарівка тощо.



На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Кривої Луки, Закотного, Спірного, Григорівки, Тетянівки та інших населених пунктів. Противник завдав авіаудару у Серебрянки. Активно залучав БПЛА. Вів штурм у районі Верхньокам'янського — успіху не мав, відійшов.



На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Бахмута, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського та Нью-Йорка. Вели стрілецькі бої в районі Соледара, успіху не мали. Провели розвідку боєм у Семигір'я. Зазнали вогняної поразки та відійшли з втратами. У районах Семигір'я та Кодеми продовжуються бойові дії.



На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник систематично обстрілює цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Времівка, Красногорівка, Мар'їнка, Карлівка, Опитне, Вугледар, Гуляйполе, Кам'янське тощо. У районі Павлограда зафіксовано БПЛА супротивника.



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