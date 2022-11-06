В ДТЭК допустили эвакуацию части населения из Киева в случае блэкаута

Полное отключение электросети (блэкаут) в случае новых российских обстрелов может привести к эвакуации в Киеве во время морозов. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.



Он отметил, что в зависимости от ситуации восстановление электричества может занимать как час, так и больше. Блекаут может произойти в том случае, когда автоматика без уведомления будет выключать систему.



«Блекаут — это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии и ее предложения, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления», — объяснил он.



При этом исполнительный директор ДТЭК напомнил, что точечные блекауты уже встречались в некоторых городах. К примеру, в Харькове во время обстрелов.



«Киев и область, если будут новые обстрелы, то исключать такое отключение автоматики нельзя. Такое может случиться, система для этого специально построена и встроены системы защиты. Вопрос не в том — выключится система или нет, а в том сколько времени нужно будет для того, чтобы включить систему после блекаута», — подчеркнул Сахарук.



Если сработает автоматика и будет источник питания, который позволит запитать Киев, то это вопрос одного часа (когда система развернется).



Однако, как объясняет Сахарук, если не будет этого источника питания и его нужно будет предоставлять из-за восстановления подстанции или линии, это уже не час.



«Особенно если температура за окном будет "минусовая". То есть это вопрос отопления. В этом случае, во-первых, нельзя вернуть свет при отсутствии источника питания и на это нужно много часов, а на улице холодно, поэтому в таком случае могут задаваться вопросы об эвакуации определенной части населения», — отметил Сахарук.



Напомним, ранее издание The New York Times опубликовало материал, в котором со ссылкой на слова столичных властей сообщило, что в Киеве планируют тотальную эвакуацию в случае полного отказа электросети и в этом случае вывезти из города собираются 3 млн человек.