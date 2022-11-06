У ДТЕК допустили евакуацію частини населення з Києва у разі блекауту

06 листопада 2022, 17:18

У ДТЕК допустили евакуацію частини населення з Києва у разі блекауту

Повне відключення електромережі (блекаут) у разі нових російських обстрілів може призвести до евакуації у Києві під час морозів. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

 Він зазначив, що в залежності від ситуації відновлення електрики може займати як годину, так і більше. Блекаут може статися в тому випадку, коли автоматика без повідомлення вимикатиме систему.

«Блекаут — це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії та її пропозиції, яке забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання», — пояснив він.

При цьому виконавчий директор ДТЕК нагадав, що точкові блекаути зустрічалися вже в деяких містах. Наприклад, у Харкові під час обстрілу.

«Київ та область, якщо будуть нові обстріли, виключати таке відключення автоматики не можна. Таке може статися, система для цього спеціально побудована та вбудовані системи захисту. Питання не в тому вимкнеться система чи ні, а в тому скільки часу потрібно буде для того, щоб увімкнути систему після блекауту», наголосив Сахарук.

Якщо спрацює автоматика і буде джерело живлення, яке дозволить живити Київ, то це питання однієї години (коли система розгорнеться).

Однак, як пояснює Сахарук, якщо не буде цього джерела живлення і його потрібно буде надавати через відновлення підстанції чи лінії, то це вже не година.

«Особливо якщо температура за вікном буде "мінусова". Тобто це питання опалення. У цьому випадку, по-перше, не можна повернути світло за відсутності джерела живлення і на це потрібно багато годин, а на вулиці холодно, тому в такому разі можуть ставити питання про евакуацію певної частини населення», зазначив Сахарук.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому з посиланням на слова столичної влади повідомило, що в Києві планують тотальну евакуацію у разі повної відмови електромережі і в цьому випадку вивезти з міста збираються 3 млн людей.

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