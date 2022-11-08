Над Ясинуватою піднімаються клуби чорного диму, горить підстанція

В окупованій військами РФ Ясинуватій пролунали вибухи, обстріляна місцева підстанція. Про це повідомляє голова окупаційної так званої адміністрації міста Дмитро Шевченко.



Над містом піднімаються чорні клуби диму.

Зазначається, що в результаті обстрілу в Ясинуватій знеструмлено 23 трансформаторні підстанції, а без електроенергії залишилися 3 котельні, 3 школи, 1 дитячий садок і 4687 побутових абонентів.

7 листопада президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні і заявив, що Донецька область, як і раніше, залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, які гинуть там сотнями щодня.