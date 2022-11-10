Пентагон передасть Україні пакет військової допомоги на $400 млн

Пентагон опублікував список військової допомоги США Україні на суму 400 млн доларів. Список опубліковано на сайті Міністерства оборони США 10 листопада.



Повідомляється, що США виділили понад 19,3 мільярда доларів на допомогу Україні в галузі безпеки з моменту приходу до влади адміністрації президента Джо Байдена. З 2014 року США виділили Україні понад 21,4 мільярда доларів на допомогу у забезпеченні безпеки та понад 18,6 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.



Президент України Володимир Зеленський подякував США за пакет військової допомоги, що включає системи ППО Avenger та ракети для систем ППО Hawk.



«Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором», — написав Зеленський у Twitter.



До нового пакету військової допомоги входить:

- ракети для систем ППО HAWK;

- 4 зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;

- боєприпаси для HIMARS;

- 21 тис. 155-мм артилерійських снарядів;

- 500 високостовбурних 155-мм артилерійських снарядів;

- 10 тис. 120-мм мінометних мін;

- 100 високомобільних машин (HMMWV);

- 400 гранатометів;

- стрілецька зброя, оптика та понад 20 млн набоїв до стрілецької зброї;

- механічна техніка та захист від холоду;

- підривне обладнання для розчищення перешкод;

- захисне спорядження для холодної погоди.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає , що українські військові можуть відвоювати окуповане Росією правобережжя Херсонської області, включаючи сам Херсон.



США розраховують надати Україні в середині наступного року системи Vampire, які можуть бути використані проти безпілотників.



США надають Україні інформацію, яка може бути використана при розробці військових операцій, проте не беруть безпосередньої участі в оперативному плануванні.