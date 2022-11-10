Пентагон передасть Україні пакет військової допомоги на $400 млн

10 листопада 2022, 22:34

Пентагон передасть Україні пакет військової допомоги на $400 млн

Пентагон опублікував список військової допомоги США Україні на суму 400 млн доларів. Список опубліковано на сайті Міністерства оборони США 10 листопада.

Повідомляється, що США виділили понад 19,3 мільярда доларів на допомогу Україні в галузі безпеки з моменту приходу до влади адміністрації президента Джо Байдена. З 2014 року США виділили Україні понад 21,4 мільярда доларів на допомогу у забезпеченні безпеки та понад 18,6 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Президент України Володимир Зеленський подякував США за пакет військової допомоги, що включає системи ППО Avenger та ракети для систем ППО Hawk.

«Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором», — написав Зеленський у Twitter.

До нового пакету військової допомоги входить:
- ракети для систем ППО HAWK;
- 4 зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;
- боєприпаси для HIMARS;
- 21 тис. 155-мм артилерійських снарядів;
- 500 високостовбурних 155-мм артилерійських снарядів;
- 10 тис. 120-мм мінометних мін;
- 100 високомобільних машин (HMMWV);
- 400 гранатометів;
- стрілецька зброя, оптика та понад 20 млн набоїв до стрілецької зброї;
- механічна техніка та захист від холоду;
- підривне обладнання для розчищення перешкод;
- захисне спорядження для холодної погоди.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає , що українські військові можуть відвоювати окуповане Росією правобережжя Херсонської області, включаючи сам Херсон.

США розраховують надати Україні в середині наступного року системи Vampire, які можуть бути використані проти безпілотників.

США надають Україні інформацію, яка може бути використана при розробці військових операцій, проте не беруть безпосередньої участі в оперативному плануванні.

Ще за темою

Люди
Володимир Зеленський Джо Байден
Організації
Пентагон
Інше
військова допомога

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:39
Відступ Росії із Херсона — що далі ►
15:53
Це може зайняти місяць: Як можна виїхати з Маріуполя, розповів мер
15:42
«ЛНР»: Внаслідок обстрілу Криничного загинули двоє людей, четверо поранені
15:11
Горять квартири: Мер Бойченко пояснив, чому Маріуполь не готовий до холодів
12:37
В ОП заявили, що російські окупанти у Херсоні мінують все, що можуть
11:58
У Донецьку через обстріл почалися пожежі
11:07
«ЛНР»: У ході обстрілу поранено шістьох мешканців Кремінної
10:33
«ДНР»: Через обстріли троє людей загинули та шестеро поранено
09:53
Очільник «ЛНР» Пасічник повідомив про обмін полоненими
09:15
Після відступу з Херсона окупанти рекомендують виїжджати мешканцям Луганщини
08:47
У Донецьку вночі снаряд влучив у квартиру, є загиблий та поранена
23:50
Головні події в окупації 9 листопада
20:28
У Ясинуватій готові запровадити постійні віялові відключення світла
20:00
Третина багатоквартирних будинків у Маріуполі «ДНР» визнала такими, що не підлягають відновленню
16:20
У раніше окупованій армією РФ Снігурівці вивішено український прапор
Всі новини
22:34
Пентагон передасть Україні пакет військової допомоги на $400 млн
21:57
Атаками по Україні командує генерал, який отримав мільйони під час війни в Сирії — розслідування
21:16
Будівлю «ЧВК Вагнер Центру» не введено в експлуатацію, Пригожин звернувся до суду
20:26
«Цап-царап»: мер Маріуполя пожартував над словами Путіна ►
19:56
Депутати «Єдиної Росії» потрапили під обстріл у Луганській області
18:18
Виправдання та бездіяльність — Пушилін про роботу «чиновників ДНР»
17:54
В Україні налічується понад дві тисячі неідентифікованих загиблих - МВС
17:39
Відступ Росії із Херсона — що далі ►
17:34
ЗСУ звільнили 12 населених пунктів на кордоні Херсонської та Миколаївської областей
17:21
У Чорному морі знову чергує російський корабель із «Калібрами‎»‎
16:50
Жителі Донеччини повертаються до області. Але там вкрай небезпечно
16:47
ГБР повідомило про повідомлення про підозру в держзраді екс-співробітника Донецького університету внутрішніх справ
16:29
Кириленко розповів про лінію фронту в Донецькій області
16:29
На відео зняли масштаби руйнувань у Бахмуті
15:58
Військові показали фото села Яковлівка, що обстрілюється армією РФ
Всі новини
ВІДЕО
«Цап-царап»: мер Маріуполя пожартував над словами Путіна ►
10 листопада, 20:26
Відступ Росії із Херсона — що далі ►
10 листопада, 17:39
У Донецьку через обстріл почалися пожежі
10 листопада, 11:58

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама