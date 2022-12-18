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Раненые оккупанты лишены необходимой медицинской помощи в Луганске

18 декабря 2022, 10:26

Раненые оккупанты лишены необходимой медицинской помощи в Луганске

Переоборудованные в госпитали больницы Луганска не имеют самого необходимого даже для раненых оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

Он отметил, что количество госпитализированных значительно увеличилось, а поставки в медучреждения нет.

«Уже не хватает самых необходимых вещей. Потому дополнительные инвалидные коляски и противоположные матрасы ищут у местных жителей», — рассказал Гайдай.

«Сами медики на оккупированных территориях признают, что не готовы принимать такое количество раненых. Да и лечить тяжелых их никто не учил. Потому что в этом году изменилась и структура травмы и принципы оказания медицинской помощи. Если раньше они обычно работали с пулевыми ранениями и монотравмой, то сейчас это политравма и, в основном, связана с минно-взрывными травмами», — добавил глава администрации.

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