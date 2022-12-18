Раненые оккупанты лишены необходимой медицинской помощи в Луганске

Переоборудованные в госпитали больницы Луганска не имеют самого необходимого даже для раненых оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.



Он отметил, что количество госпитализированных значительно увеличилось, а поставки в медучреждения — нет.



«Уже не хватает самых необходимых вещей. Потому дополнительные инвалидные коляски и противоположные матрасы ищут у местных жителей», — рассказал Гайдай.



«Сами медики на оккупированных территориях признают, что не готовы принимать такое количество раненых. Да и лечить тяжелых их никто не учил. Потому что в этом году изменилась и структура травмы и принципы оказания медицинской помощи. Если раньше они обычно работали с пулевыми ранениями и монотравмой, то сейчас это политравма и, в основном, связана с минно-взрывными травмами», — добавил глава администрации.