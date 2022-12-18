Поранених окупантів позбавлено необхідної медичної допомоги в Луганську

Переобладнані у шпиталі лікарні Луганська не мають найнеобхіднішого навіть для поранених окупантів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.



Він зазначив, що кількість госпіталізованих значно збільшилася, а постачання до медустанов — немає.



«Вже не вистачає найнеобхідніших речей. Тому додаткові інвалідні візки та протилежні матраци шукають у місцевих жителів», — розповів Гайдай.



«Самі медики на окупованих територіях визнають, що не готові приймати таку кількість поранених. Та й лікувати тяжких їх ніхто не вчив. Тому що цього року змінилася і структура травми та принципи надання медичної допомоги. Якщо раніше вони зазвичай працювали з кульовими пораненнями та монотравмою, то зараз це політравма і переважно пов'язана з мінно-вибуховими травмами», — додав глава адміністрації.