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Окупанти можуть готувати ракетний удар — ОК «Південь»

24 грудня 2022, 20:58

Окупанти можуть готувати ракетний удар — ОК «Південь»

У Чорному морі корабельне угруповання окупантів збільшено до 14 одиниць. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

За даними командування, у морі зараз перебувають, зокрема, два надводних і два підводних ракетоносії.

«Сумарне спорядження "Калібрами" може сягати 24. Ймовірно, ворог готується до завдання ракетних ударів. Будьте пильні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!», — закликали в ОК «Південь».

Сьогодні вранці повідомлялося, що в Чорному морі перебуває 11 одиниць корабельного угруповання окупантів, і серед них ракетоносії: два надводних і один підводний.

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