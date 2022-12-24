Окупанти можуть готувати ракетний удар — ОК «Південь»

У Чорному морі корабельне угруповання окупантів збільшено до 14 одиниць. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».



За даними командування, у морі зараз перебувають, зокрема, два надводних і два підводних ракетоносії.



«Сумарне спорядження "Калібрами" може сягати 24. Ймовірно, ворог готується до завдання ракетних ударів. Будьте пильні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!», — закликали в ОК «Південь».



Сьогодні вранці повідомлялося, що в Чорному морі перебуває 11 одиниць корабельного угруповання окупантів, і серед них ракетоносії: два надводних і один підводний.