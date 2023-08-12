Студентів залучать до будівництва драматичного театру в окупованому Маріуполі

Окупаційна влада «ДНР» планує залучати студентів до відновлення зруйнованих будівель та будинків у Маріуполі. Активісти студзагонів «ДНР» разом із підрядниками із Санкт-Петербурга займуться відновленням Маріупольського драмтеатру, який було серйозно пошкоджено у 2022 році російськими окупантами.



Студентів уже залучили до відбудови десяти будинків.



У відділенні Російських студентських загонів розповіли, що студенти з ДонНАБА проводять свій уже третій трудовий семестр у Маріуполі.



У загонах по сім осіб, вони працюють за такими посадами: маляр-штукатур, муляр, відділ ПТО.

Російські загарбники створили «студентські трудові загони», які існують переважно у пропагандистських відео та сформовані з росіян, повідомили у Центрі національного спротиву.



Нагадаємо, будівля Донецького академічного обласного драматичного театру в Маріуполі була зруйнована внаслідок бомбового авіаудару Росії 16 березня 2022 року. Театр служив бомбосховищем: від російських бомбардувань там ховалися мирні жителі. Точних даних, скільки людей загинуло під час удару немає, проте рахунок йде на сотні.



Знесенням руїн Драмтеатру в Маріуполі російські окупанти намагаються приховати факт бомбардування будівлі армією РФ, яке призвело до масового вбивства мирних жителів.