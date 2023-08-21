Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 августа

Права человека



Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» лишил свободы на 20 лет трех пленных украинских военных полка «Азов» Андрея Клементовича, Ивана Мельниковича и Артура Сивицкого. Их обвиняют в «блокировали эвакуацию мирных жителей» Мариуполя.



Так называемый «верховный суд ЛНР» приговорил к 20 годам лишения свободы пленного военнослужащего ВСУ Игоря Лемешева. Его обвиняют в «обстреле жилых домов» в поселке Николаевка Попаснянского района и «убийстве мирного жителя» в июне 2022 года.



В Ростовской области РФ сотрудники управления ФСБ задержали гражданку Украины. Женщину обвиняют в сборе сведений о местоположении воинских подразделений.



Жена главы МЧС России Александра Куренкова Елена Мильская может быть причастна к вывозу украинских детей. По данным издания «Проект», она принимала участие в операциях по вывозу украинских детей из Херсонской области в оккупированный Крым и Краснодарский край России. Журналисты подчеркивают, что этот вывоз был недобровольным.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что в Киевском районе Донецка получил ранение мужчина в результате детонации неразорвавшейся ранее кассетной части снаряда. Еще две жительницы Донецке получили ранения во время обстрела.



В ходе обстрелов села Софиевка в Херсонской области два человека получили ранения.



В подконтрольном РФ Хрустальном (ранее Красный Луч) в результате взрыва неустановленного предмета ранен 13-летний ребенок. Он госпитализирован в детскую клиническую больницу в Луганске, состояние ребенка оценивается как тяжелое.



Утром, 21 августа, была новая атака беспилотников в Московской области. Беспилотник якобы упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района Московской области, при этом обошлось без пострадавших. Более того, ПВО сработало под Звенигородом в Подмосковье.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.