Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 серпня

Права людини



Так званий «верховний суд» угрупування «ДНР» позбавив волі на 20 років трьох полонених українських військових полку «Азов» Андрія Клементовича, Івана Мельниковича та Артура Сивицького. Їх звинувачують у «блокуванні евакуації мирних жителів» Маріуполя.



Так званий «верховний суд ЛНР» засудив до 20 років позбавлення волі полоненого військовослужбовця ЗСУ Ігоря Лемешєва. Його звинувачують в «обстрілі житлових будинків» у селищі Миколаївка Попаснянського району та «вбивстві мирного мешканця» у червні 2022 року.



У Ростовській області РФ співробітники управління ФСБ затримали громадянку України. Жінку звинувачують у зборі інформації про місцезнаходження військових підрозділів.



Дружина глави МНС Росії Олександра Куренкова Олена Мільська може бути причетною до вивезення українських дітей. За даними видання «Проект», вона брала участь в операціях з вивозу дітей із Херсонської області до окупованого Криму та Краснодарського краю Росії. Журналісти наголошують, що цей вивіз був недобровільним.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили , що в Київському районі Донецька отримав поранення чоловік у результаті детонації касетної частини снаряда, що не розірвалася раніше. Ще дві мешканки Донецька зазнали поранень під час обстрілу.



Під час обстрілів села Софіївка на Херсонщині двоє людей отримали поранення.



У підконтрольному РФ Хрустальному (раніше Красний Луч) внаслідок вибуху невстановленого предмета поранено 13-річну дитину. Постраждалий госпіталізований до дитячої клінічної лікарні у Луганську, стан дитини оцінюється як тяжкий.



Вранці, 21 серпня, була нова атака безпілотників у Московській області. Безпілотник нібито впав у районі населеного пункту Покровське Рузького району Московської області, при цьому обійшлося без потерпілих. Більше того, ППО спрацювало під Звенигородом у Підмосков'ї.

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