Армія РФ з артилерії обстріляла Торецьк: є жертва

Російські військові сьогодні вранці, 4 вересня, з артилерії обстріляли Торецьк. Внаслідок атаки поранення отримала жінка. Про це повідомляє Суспільне Донбас.

За словами представниці Донецької обласної прокуратури Анастасії Медведєвої, 59-річну постраждалу з осколковими пораненнями доправили до лікарні.

«О 9:45 війська РФ, ймовірно, з артилерії обстріляли місто Торецьк. Внаслідок обстрілу зазнала тілесних ушкоджень 59-річна місцева мешканка, яка на момент атаки йшла вулицею», — повідомила прессекретар.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ми писали раніше, що окупанти атакували Торецьк.