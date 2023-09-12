Росіяни стягують резерви, боячись прориву ЗСУ своєї оборони

За наявною інформацією, щоб уникнути прориву лінії свого захисту, військовослужбовці РФ перегруповують свої війська між операційними напрямками та перекидають на фронт резерви з глибини території Росії. Про це повідомив Military Media Center.



Водночас противник збільшив інтенсивність застосування керованих авіаційних бомб, баражуючих боєприпасів «Ланцет» і ударних БпЛА «Shahed».

Минулого тижня ЗСУ звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку та провели блискучу операцію на південь від Авдіївки, внаслідок чого сили оборони зайняли частину селища Дослідне.



А вже сьогодні, 12 вересня, побоюючись просування українських воїнів, російський президент Володимир Путін висловив бажання , щоб Україна припинила наступ і сіла за стіл переговорів.