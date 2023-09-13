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Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 сентября

13 сентября 2023, 23:12

Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 сентября

Экономика

В профильном министерстве России решили, что количество угледобывающих предприятий в так называемых «ЛНР» и «ДНР» нужно сократить со 114 до 15. Почти 100 шахт признаны нерентабельными.

Общество

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что на захваченной РФ территории Донецкой области появятся инвесторы, которые профинансируют постройки жилья.  По его словам, строительство коммерческого жилья планируется не только в Мариуполе, а и в Новоазовском районе и в Шахтерске. При этом о предоставлении бесплатного жилья людям, которые его потеряли во время войны, Пушилин ничего не сказал.

Из более чем 38 тысяч поврежденных домов частного сектора во временно захваченном Россией Мариуполе оккупанты «восстановили» только 5%, сообщили в Мариупольском городском совете.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин рассказал о проблемах с топливом в захваченных населенных пунктах. Пушилин отметил, что цена на топливо в Донецке выше, чем в соседнем Ростове. По его словам, рост цен произошел потому что украинские военные уничтожили все нефтебазы.

Права человека

Так называемый «суд» группировки «ДНР» осудил на 29 лет строгого режима двоих пленных военных отдельного отряда специального назначения «Азов» Нацгвардии Украины. 25-летнего Ивана Бочкарева и 24-летнего Дмитрия Канупера обвиняют в «расстреле троих жителей Мариуполя» в марте 2022 года.

Боевые действия

Жительница горловского поселка Зайцево получила ранения в результате обстрела. Еще два человека пострадали от подрывов на минах.

В РФ заявили об атаке БПЛА на Редкинский опытный завод в Тверской области. Отмечается, что произошло попадание на предприятие, которое производит продукцию для авиации и космической промышленности.

В Севастополе тоже прогремели взрывы: город атаковали крылатые ракеты и надводные дроны. В результате были повреждены дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск».

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