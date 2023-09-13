Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 вересня

Економіка



У профільному міністерстві Росії вирішили , що кількість вугледобувних підприємств у так званих «ЛНР» і «ДНР» потрібно скоротити зі 114 до 15. Майже 100 шахт визнані нерентабельними.



Суспільство



Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив , що на захопленій РФ території Донецької області з'являться інвестори, які профінансують спорудження житла. За його словами, будівництво комерційного житла планується не лише у Маріуполі, а й у Новоазовському районі та у Шахтарську. При цьому про надання безкоштовного житла людям, які його втратили під час війни, Пушилін нічого не сказав.



Із більш ніж 38 тисяч пошкоджених будинків приватного сектора у тимчасово захопленому Росією Маріуполі окупанти «відновили» лише 5%, повідомили у Маріупольській міській раді.



Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін розповів про проблеми з паливом у захоплених населених пунктах. Пушилін зазначив, що ціна на пальне в Донецьку вища, ніж у сусідньому Ростові. За його словами, зростання цін відбулося тому, що українські військові знищили всі нафтобази.



Права людини



Так званий суд угрупування ДНР засудив на 29 років суворого режиму двох полонених військових окремого загону спеціального призначення Азов Нацгвардії України. 25-річного Івана Бочкарьова та 24-річного Дмитра Канупера звинувачують у «розстрілі трьох мешканців Маріуполя» у березні 2022 року.



Бойові дії



Мешканка горлівського селища Зайцеве отримала поранення внаслідок обстрілу. Ще двоє людей постраждали від підривів на мінах.



У РФ заявили про атаку БПЛА на Рідкінський дослідний завод у Тверській області. Наголошується, що сталося влучання у підприємство, яке виробляє продукцію для авіації та космічної промисловості.



У Севастополі теж пролунали вибухи: місто атакували крилаті ракети та надводні дрони. В результаті було пошкоджено дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ».

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