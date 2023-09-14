На Донеччині затримали коригувальника

Затриманий коригувальник. Фото: СБУ

Інформатор спецслужб Росії збирав розвідувальні дані про місця базування українських захисників у районі Слов'янська. Про затримання повідомили у СБУ.



Найбільше колаборанта цікавила дислокація підрозділів Збройних Сил України, СБУ та Держприкордонслужби на прифронтовій території області.



Для збору розвідданих він обходив місто та прилеглі селища, де приховано фіксував позиції Сил оборони. Отримані відомості російський інформатор передавав агресору через двох зв'язківців на тимчасово окупованій території Донбасу.

Колаборант. Фото: СБУ

Ними виявилися командир батальйону «Єнакієво-Дунайської бригади» та бойовик «мотострілецького полку» Південного військового округу з Росії. Встановлено, що передачу розвідданих фігурант робив у вигляді голосових повідомлень через популярний месенджер.



Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

Сьогодні вранці, 14 вересня, військова контррозвідка СБУ та ВМС України цієї ночі провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії.