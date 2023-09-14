Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 сентября

Общество



Святогорск Донецкой области пытается подготовиться к отопительному сезону, однако есть существенные проблемы. Глава Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин рассказал, что людям придется пока обойтись без отопления в многоэтажках.



Права человека



На оккупированной территории так называемый «Верховный суд ДНР» вынес незаконный «приговор» еще одному украинскому военнослужащему. Якобы военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады в/ч А0989 ВСУ Михаил Чистоплясов расстрелял пожилого мирного жителя Мариуполя.



Боевые действия



Российские военные подверглись новым атакам на территории временно оккупированного Крыма. Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе.



Украинская армия заявила о повреждении двух российских кораблей в Черном море. Речь идет о кораблях проекта 22160 типа «Василий Быков». Проект 22160 — это патрульные корабли (корветы). В России их на воде четыре: «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и «Сергей Котов». Об атаке на последний 14 сентября также сообщило Минобороны РФ. Но оно утверждает, что атака якобы не удалась.



Вблизи Евпатории в оккупированном Крыму раздались взрывы. Впоследствии в ВСУ подтвердили удар по месту расположения российского ракетного комплекса «земля-воздух» вблизи Евпатории. Его стоимость оценивается более чем в миллиард долларов.



В ходе обстрела Петровского района оккупированного Донецка под огонь попало маршрутное такси в микрорайоне шахты № 7. Пострадали два человека. В Кировском районе по улице Шопена разрывом кассетного боеприпаса ранена женщина 1961 года рождения.



Подросток подорвался на неустановленном взрывном предмете в подконтрольном РФ Первомайске во время покоса травы.

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