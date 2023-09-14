Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 сентября

14 сентября 2023, 23:42

Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 сентября

Общество

Святогорск Донецкой области пытается подготовиться к отопительному сезону, однако есть существенные проблемы. Глава Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин рассказал, что людям придется пока обойтись без отопления в многоэтажках.

Права человека

На оккупированной территории так называемый «Верховный суд ДНР» вынес незаконный «приговор» еще одному украинскому военнослужащему. Якобы военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады в/ч А0989 ВСУ Михаил Чистоплясов расстрелял пожилого мирного жителя Мариуполя.

Боевые действия

Российские военные подверглись новым атакам на территории временно оккупированного Крыма. Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе.

Украинская армия заявила о повреждении двух российских кораблей в Черном море. Речь идет о кораблях проекта 22160 типа «Василий Быков». Проект 22160 — это патрульные корабли (корветы). В России их на воде четыре: «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и «Сергей Котов». Об атаке на последний 14 сентября также сообщило Минобороны РФ. Но оно утверждает, что атака якобы не удалась.

Вблизи Евпатории в оккупированном Крыму раздались взрывы. Впоследствии в ВСУ подтвердили удар по месту расположения российского ракетного комплекса «земля-воздух» вблизи Евпатории. Его стоимость оценивается более чем в миллиард долларов.

В ходе обстрела Петровского района оккупированного Донецка под огонь попало маршрутное такси в микрорайоне шахты № 7. Пострадали два человека. В Кировском районе по улице Шопена разрывом кассетного боеприпаса ранена женщина 1961 года рождения.

Подросток подорвался на неустановленном взрывном предмете в подконтрольном РФ Первомайске во время покоса травы.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:42
Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 сентября
18:15
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
17:39
В Донецке незаконно осудили еще одного украинского военнопленного
16:03
Появился спутниковый снимок последствий удара по российской системе ПВО у Евпатории
12:55
«ДНР»: Микроавтобус с пассажирами попал под обстрел в Донецке, есть пострадавшие
12:08
Армия РФ из «Градов» и артиллерии обстреляла Донецкую область: детали
11:06
«ЛНР»: Подросток подорвался на мине в Первомайске
10:05
В оккупированной Луганской области жителям могут отказать в медпомощи без наличия страховки — ОВА
09:19
«ДНР»: За сутки от обстрелов пострадали восемь человек
08:30
В результате обстрела Авдеевки ранен один гражданский — ОВА
19:47
 «Инвесторы идут». Пушилин рассказал о планах постройки жилья под продажу
17:54
«Суд ДНР» приговорил двух военных «Азова» к 29 годам тюрьмы
17:14
«ДНР»: В Горловке ранены три человека
16:15
В оккупированном Мариуполе восстановлено только 5% домов, разрушенных захватчиками
15:45
«ДНР»: Пушилин прокомментировал причину роста цен на топливо
11:50
Войска РФ били по Донецкой области из артиллерии и «Градов»: в полиции показали последствия
11:09
В Украину из РФ и оккупированных территорий вернулось трое детей — омбудсмен
10:46
Оккупанты в «ЛДНР» признали нерентабельными почти 100 шахт: в чем причина
08:23
Россияне в течение суток убили трех жителей Донецкой области, также есть раненые
07:55
В Севастополе прогремели взрывы: город атаковали крылатые ракеты и надводные дроны
все новости
23:42
Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 сентября
22:35
Отопления в многоэтажках Святогорска этой зимой не будет
21:47
Украинская разведка показала видео атаки по российскому кораблю в Черном море ►
20:40
Как выжить «иноагентам»: как россиянин избавился от статуса через суд ►
19:30
Два российских корабля повреждены в Черном море, но РФ отрицает
18:35
Пограничники под Бахмутом ударили по укрытию оккупантов ►
18:15
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
18:00
Вследствие обстрела в Херсонской области ранены двое мужчин — ОВА
17:39
В Донецке незаконно осудили еще одного украинского военнопленного
17:21
На войне против Украины погиб уже второй командир 247-го десантного полка РФ
16:37
В Минобороны заявили об освобождении Андреевки под Бахмутом. Третья штурмовая бригада опровергает
16:03
Появился спутниковый снимок последствий удара по российской системе ПВО у Евпатории
15:19
В Киеве открылся офис Международного уголовного суда
14:37
С левобережья Херсонщины вернули 11 детей, младшей — три года
12:55
«ДНР»: Микроавтобус с пассажирами попал под обстрел в Донецке, есть пострадавшие
12:16
Суд изменил приговор для электрика из Лимана с заключения на условное наказание
12:08
Армия РФ из «Градов» и артиллерии обстреляла Донецкую область: детали
11:56
В Донецкой области задержали корректировщика
11:46
США выделят Украине 1,25 млрд долларов: кто получит средства
11:30
СБУ: Военные провели в Евпатории спецоперацию и уничтожили российский комплекс ПВО «Триумф»
все новости
ВИДЕО
Украинская разведка показала видео атаки по российскому кораблю в Черном море ► Украинская разведка показала видео атаки по российскому кораблю в Черном море ►
14 сентября, 21:47
Как выжить «иноагентам»: как россиянин избавился от статуса через суд ► Как выжить «иноагентам»: как россиянин избавился от статуса через суд ►
14 сентября, 20:40
Пограничники под Бахмутом ударили по укрытию оккупантов ► Пограничники под Бахмутом ударили по укрытию оккупантов ►
14 сентября, 18:35
Удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. Фото: «Новости Донбасса» В Севастополе прогремели взрывы: город атаковали крылатые ракеты и надводные дроны
13 сентября, 07:55
Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ► Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ►
12 сентября, 23:14
В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела. Фото: «МЧС ДНР» В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела
12 сентября, 08:55

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама