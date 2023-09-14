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Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 14 вересня

14 вересня 2023, 23:42

Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 14 вересня

Суспільство

 Святогірськ Донецької області намагається підготуватись до опалювального сезону, проте є суттєві проблеми. Голова Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін розповів, що людям доведеться поки що обійтися без опалення у багатоповерхівках.

Права людини

На окупованій території так званий «верховний суд ДНР» виніс незаконний вирок ще одному українському військовослужбовцю. Нібито військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної бригади в/ч А0989 ЗСУ Михайло Чистоплясов розстріляв літнього мирного жителя Маріуполя.

Бойові дії

Російські військові зазнали нових атак на території тимчасово окупованого Криму. Збройні сили України завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі.

Українська армія заявила про пошкодження двох російських кораблів у Чорному морі. Йдеться про кораблі проекту 22160 типу «Василь Биків». Проект 22160 - це патрульні кораблі (корвети). У Росії їх на воді чотири: «Василь Биков», «Дмитро Рогачов», «Павло Державін» та «Сергій Котов». Про атаку на останній 14 вересня також повідомило Міноборони РФ. Але воно стверджує, що атака нібито не вдалася.

Поблизу Євпаторії в окупованому Криму пролунали вибухи. Згодом у ЗСУ підтвердили удар за місцем розташування російського ракетного комплексу «земля-повітря» поблизу Євпаторії. Його вартість оцінюється у понад мільярд доларів.

Під час обстрілу Петрівського району окупованого Донецька під вогонь потрапило маршрутне таксі у мікрорайоні шахти № 7. Постраждали двоє людей. У Кіровському районі на вулиці Шопена розривом касетного боєприпасу поранено жінку 1961 року народження.

Підліток підірвався на невстановленому вибуховому предметі у підконтрольному РФ Первомайську під час косовиці трави.

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