Окупанти знову обстріляли Корабельний район Херсона: є поранені та вбиті

Після 15:00 російська армія знову обстріляла Корабельний район Херсона, що спричинило загибель ще однієї людини. Про новий обстріл повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Через російську агресію постраждали ще двоє людей. Всього в обласному центрі за сьогодні троє поранених і двоє загиблих зараз», — зазначив Мрочко.



Нагадаємо, один із поранених сьогодні вранці пасажирів тролейбуса, який потрапив під обстріл російських військових на вулиці Нафтовиків у Херсоні, помер у лікарні.