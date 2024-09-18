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Чиновники рассказали, какую помощь оказывают людям, выезжающим из Донецкой области

18 сентября 2024, 23:42

Чиновники рассказали, какую помощь оказывают людям, выезжающим из Донецкой области

Жителей Покровского района Донецкой области теперь эвакуируют из Павлограда Днепропетровской области. Из этого города теперь отправляются эвакуационные поезда в другие украинские области.

Там же работают волонтеры, которые помогают людям внести свои данные для получения помощи от международных благотворительных организаций. Сумма помощи составляет 10800 гривен на одного человека.

Те люди, которые эвакуируются из области в более безопасные регионы, имеют возможность оформить помощь для переселенцев от государства, в размере 2 или 3 тысячи гривен на человека. 

«Все органы власти вместе с благотворительными и волонтерскими организациями привлечены к расселению людей, которым некуда ехать. В течение месяца в Кировоградской области расселили 701 человека, в Тернопольской — 106 человек, в Закарпатской — 150 человек. Сегодня, 18 сентября, в Закарпатье выехал очередной эвакуационный рейс, им воспользовались 55 человек, из них 24 ребенка», — сообщили в Донецкой областной военной администрации.

Принимающие громады готовы предоставлять и рабочие места вместе с проживанием для жителей Донецкой области, которые согласились на эвакуацию. Например, во Львовской области готовы принять шахтеров и трудоустроить их в структурные подразделения «Львовуголь», в Житомирской и Черновицкой областях ждут переселенцев на промышленных предприятиях, где готовы трудоустроить и поселить переселенцев. Все громады Донетчины владеют такой информацией и предлагают людям соответствующих профессий такие условия.

«Главное, принять единственное сложное решение об эвакуации», — считает начальник отдела по вопросам предоставления социальных услуг департамента социальной защиты Дмитрий Пожарский.

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По состоянию на среду, 18 сентября, в Покровске проживает 16 тысяч людей, среди них — 177  детей. Город подвергается обстрелам, российские оккупанты атакуют инфраструктуру и жилой сектор.

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