В окупованому Маріуполі встановлять пам'ятник російському військовому, який вбивав мирних громадян

У тимчасово окупованому Маріуполі встановлять пам'ятник уродженцю Іркутська Едуарду Дьяконову, який брав участь у захопленні міста та вбивстві мирних людей. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради та обласному уряді Іркутська.



Зазначається, що у місті загарбники встановлюють «алею героїв», саме тут планують встановити бюст російського військового Едуарда Дьяконова. Він брав участь у повномасштабній війні проти України, у березні 2022 року загинув у Маріуполі.



В Іркутську заохочують можливість встановлення пам'ятника «героєві Росії» Дьяковнову.



«Алея знаходиться на проспекті Леніна — центральній вулиці Маріуполя. Територію впорядкують, висадять дерева. Нещодавно у Маріуполі побувала мати Едуарда Дьяконова. Вона взяла участь у погодженні проекту», — повідомила начальник управління губернатора Іркутської області Ольга Куриленкова.



Едуард Дьяконов служив за контрактом радистом-розвідником у 57-й окремій роті спеціального призначення 8-ї гвардійської загальновійськової армії.



Нагадаємо, в окупованому Сімферополі з'явився меморіал ПВК «Вагнер».