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РФ способна еще минимум на 6 масштабных ракетных атак

04 января 2024, 17:53

РФ способна еще минимум на 6 масштабных ракетных атак

В арсенале России остается достаточно ракет для нанесения по Украине минимум еще шести массированных атак, с которыми уже ранее столкнулись украинские города 29 декабря 2023 года, а потом и со второй атакой уже 2-го января 2024 года. 

Эти опасения связаны с тем, что за предыдущие два обстрела, РФ выпустила по территории Украины 221 ракету.

В то время как представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал ранее, что оккупанты производят около 100 ракет ежемесячно и за 2023 год накопили около 800 единиц.  

Соответственно, в период новогодних праздников россияне выпустили порядка 1/4 своих подготовленных для зимних ударов запасов.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сказал, что ракет ПЗРК хватит на отражение еще нескольких мощных атак России.

Стоит отметить, что Институт изучения войны (ISW) уже писал, как Россия увеличила свои запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось в предыдущих прогнозах. 

Также сегодня появилась информация, что страна-агрессор планирует купить баллистические ракеты малой дальности у Ирана, и поставки могут начаться уже этой весной. 

Вдобавок российские военные планируют оснащать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами для ударов по Украине, а The New York Times подтвердили, что РФ удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенные Западом, и увеличить производство ракет выше довоенного уровня.

В свою очередь представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби уже уточнил, что если в ближайшие несколько недель в Конгрессе не согласуют новый пакет военной помощи Украине — средств на это в бюджете не будет.

Хотя Великобритания отправляет Украине сотни ракет для усиления систем противовоздушной обороны, о чем заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс в соцсети Х.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак ранее сообщал об изучении украинскими специалистами компонентов сбитых российских ракет Х-101, а также БПЛА «Шахед» и «Картограф».


«Находим иностранные компоненты, работаем с партнерами для того, чтобы сделать невозможным в дальнейшем их поставки РФ», — добавил Андрей Ермак.

Необходимо подчеркнуть, что подавляющее большинство иностранной электронной компонентной базы, используемой Россией для производства ракет, произведено в США – 81%.

Вторая самая большая доля после США – у электронных компонентов, произведенных в Швейцарии (8%). По 3,5% – в Германии и Японии.

Напомним, 2 января 2024 года, российская оккупационная армия атаковала Украину 99 ракетами разных типов, из которых 72 удалось уничтожить силами противовоздушной обороны.

Ранее перед Новым годом, 29 декабря, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. 

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