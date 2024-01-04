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РФ здатна ще мінімум на 6 масштабних ракетних атак

04 січня 2024, 17:53

РФ здатна ще мінімум на 6 масштабних ракетних атак

В арсеналі Росії залишається достатньо ракет для завдання по Україні мінімум ще шести масованих атак, з якими вже раніше зіткнулися украхнські населені пункти 29 грудня 2023 року, а потім і з другою атакою вже 2 січня 2024 року.

Ці побоювання пов'язані з тим, що за попередні два обстріли РФ випустила по території України 221 ракету.

У той час як представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов повідомляв раніше, що окупанти виробляють близько 100 ракет щомісяця та за 2023 рік накопичили близько 800 одиниць.

Відповідно, у період новорічних свят росіяни випустили близько 1/4 своїх підготовлених для зимових ударів запасів.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв сказав, що ракет до ПЗРК вистачить на відбиття ще кількох потужних атак Росії.

Варто зазначити, що Інститут вивчення війни (ISW) вже писав, як Росія збільшила свої запаси високоточних ракет швидше, ніж передбачалося попередніми прогнозами.

Також сьогодні з'явилася інформація, що країна-агресор планує купити балістичні ракети малої дальності в Ірану, і постачання може розпочатися вже навесні.

До того ж російські військові планують оснащувати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами для ударів по Україні, а The New York Times підтвердили, що РФ вдалося обійти санкції та експортний контроль, введені Заходом, і збільшити виробництво ракет вище за довоєнний рівень.

Своєю чергою, представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі вже уточнив, що якщо в найближчі кілька тижнів у Конгресі не узгодять новий пакет військової допомоги Україні — коштів на це в бюджеті не буде.

Хоча Велика Британія відправляє Україні сотні ракет для посилення систем протиповітряної оборони, про що заявив міністр оборони Великобританії Грант Шеппс у соцмережі Х.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак раніше повідомляв про вивчення українськими фахівцями компонентів збитих російських ракет Х-101, а також БПЛА «Шахед» та «Картограф».


«Знаходимо іноземні компоненти, працюємо з партнерами для того, щоб унеможливити надалі їх постачання РФ», - додав Андрій Єрмак.

Необхідно підкреслити, що переважна більшість іноземної електронної компонентної бази, яку використовують Росія для виробництва ракет, вироблено в США – 81%.

Друга найбільша частка після США – електронні компоненти, вироблені у Швейцарії (8%). По 3,5% – у Німеччині та Японії.

Нагадаємо, 2 січня 2024 року російська окупаційна армія атакувала Україну 99 ракетами різних типів, з яких 72 вдалося знищити силами протиповітряної оборони.

Раніше перед Новим роком, 29 грудня, окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні.

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