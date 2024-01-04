В России крылатые ракеты хотят оснащать кассетными боеприпасами — ЦНС

Российские военные планируют оснащать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами для ударов по Украине. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Отмечается, что ЦНС получил доказательства намерений оккупантов оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами.

«Неравнодушные предоставили ЦНС документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты производят ракеты для дальнейших обстрелов гражданской инфраструктуры Украины», — рассказали в Центре.

Из документов стало известно, что Минобороны РФ в октябре 2023 года поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.

«Пока не зафиксированы случаи применения россиянами соответствующих ракет. Однако призываем украинцев оперативно реагировать на тревогу, ведь агрессор пренебрегает международным правом и готов применить более смертоносное оружие против гражданского населения», — отметили в ЦНС.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты намерены создать «машиностроительный концерн» на базе захваченного и уничтоженного Азовмаша.