В сети показали уничтожение склада сил РФ в оккупированной Ясиноватой

Во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области украинские военнослужащие ударили по складу сил РФ с вооружением и личным составом. Об этом передает подразделение Shadow.



По информации OSINT-расследователей, удар был нанесен во вторник, 8 января.



Судя по геолокации (48.122235,37.880316), российские военные обустроили склад в жилом секторе города.



Напомним, в результате атаки Вооруженных сил Украины на военные объекты россиян во временно оккупированном Севастополе 4 января был поражен не только командный пункт, но и нанесены серьезные повреждения системе защиты захватчиков.