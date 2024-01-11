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В сети показали уничтожение склада сил РФ в оккупированной Ясиноватой

11 января 2024, 14:38

В сети показали уничтожение склада сил РФ в оккупированной Ясиноватой

Во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области украинские военнослужащие ударили по складу сил РФ с вооружением и личным составом. Об этом передает подразделение Shadow.

По информации OSINT-расследователей, удар был нанесен во вторник, 8 января.

Судя по геолокации (48.122235,37.880316), российские военные обустроили склад в жилом секторе города.

Напомним, в результате атаки Вооруженных сил Украины на военные объекты россиян во временно оккупированном Севастополе 4 января был поражен не только командный пункт, но и нанесены серьезные повреждения системе защиты захватчиков. 

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