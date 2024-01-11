У мережі показали знищення складу сил РФ в окупованій Ясинуватій

У тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької області українські військовослужбовці вдарили по силах РФ зі озброєнням та особовим складом. Про це повідомляє підрозділ Shadow.



За інформацією OSINT-розслідувачів, удару було завдано у вівторок, 8 січня.



Судячи з геолокації (48.122235,37.880316), російські військові облаштували склад у житловому секторі міста.



Нагадаємо, внаслідок атаки Збройних сил України на військові об'єкти росіян у тимчасово окупованому Севастополі 4 січня було вражено не лише командний пункт, а й завдано серйозних пошкоджень системі захисту загарбників.