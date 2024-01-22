Ракетний удар по Краматорську: є жертви, зруйновано адмінбудівлю

Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області вранці 22 січня. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».



Потужний вибух пролунав приблизно о 9:25.



За інформацією кореспондента «НД», зруйновано адміністративну будівлю.



Також внаслідок обстрілу почалися проблеми зі світлом у одному з районів.



«Краматорський РЕМ» повідомляє, що через аварійне відключення частково без електропостачання залишився район Соцмісто.



Повітряна тривога була оголошена на Донеччині о 9:04 і завершилася о 10:01. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичної зброї військами Росії.



Оновлено (11:51) Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що внаслідок ранкового ракетного удару по Краматорську одна людина загинула, ще одна — поранена.



«Росіяни обстріляли місто близько 9:25, тип використаної зброї встановлюємо. На місці влучення загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна дочка», — зазначив він.



Раніше повідомлялося, що минулої доби, 21 січня, росіяни знову обстріляли Донецьку область, вбивши двох жителів і поранили ще чотирьох.