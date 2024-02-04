РФ обстріляла Авдіївку з авіації: повністю зруйновано житловий будинок

Окупанти атакували Донеччину. Фото: поліція

Протягом минулої доби, 3 лютого, російські війська вкотре атакували Авдіївку Донецької області. Внаслідок обстрілів є руйнування. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Авдіївка витримала 5 авіаударів. Зруйновано багатоквартирний будинок», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Авдіївка, Покровськ, Новогродівка, селища Гродівка, Північне, Зарічне, села Максимільянівка, Нетайлове.





Пошкоджено 9 цивільних об'єктів — 3 житлові будинки, гараж, господарську споруду, завод, будівлю ДСНС, автомобілі.



У відомстві уточнили, що по Покровську окупанти завдали ракетного удару. Пошкоджено завод, будівлю ДСНС. Також по Гродівці війська РФ вдарили з РСЗВ «Смерч». Пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, упродовж 3 лютого російські окупанти обстрілювали населені пункти Донецької області. Зокрема, у Максимільянівці одну людину було поранено.