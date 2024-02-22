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Главное за день: Взрыв в Бердянске. Медведев хочет ссылать украинце в лагеря

22 февраля 2024, 23:08

Главное за день: Взрыв в Бердянске. Медведев хочет ссылать украинце в лагеря

Права человека

Так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный приговор военнослужащему полка «Азов» Алексею Буре. Украинского военногопленного лишили свободы на пожизненно, обвинив в «расстреле автомобиля с мирными жителями» в Мариуполе.

По обвинению в «убийство мирного жителя» Мариуполя весной 2022 года 36-летнего стрелка особого отряда специального назначения «Азов» Артема Ступницкого оккупанты приговорили к 25 годам лишения свободы.

Общество

На блокпостах временно оккупированного Луганска российские военные проводят проверку мужчин призывного возраста перед очередной волной мобилизации.

Испанская газета El Periodico опубликовала скан, как утверждается, поддельного паспорта российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 ВС РФ в Украину. В украинском паспорте было указано, что его зовут Игорь Шевченко и он родился в Донецке в сентябре 1990 года.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что людей с оккупированных территорий Украины, получивших российские паспорта, но по-прежнему ожидающих приход украинских войск и вредящих России, необходимо отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири.

Боевые действия

При обстреле оккупированного Донецка произошло прямое попадание в квартиру 9-этажного дома в микрорайоне Текстильщик. По предварительной информации оккупационной администрации «ДНР», пострадали 3 мирных жителя. Во время обстрела была повреждена машина. Водитель ранен.

В поселке Солоти Белгородской области, 18 февраля, была найдена ФАБ-250. Местные власти эвакуировали около 150 местных жителей и в этот же день российскую авиабомбу ликвидировали на полигоне.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль. Вероятно, взрывчатку с коптера сбросили на заправку БРСМ, что возле «Амстора».

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила удар по полигону базирования российских войск на оккупированной части Херсонщины. Около 60 солдат армии РФ было уничтожено.

По мнению главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, если будет достаточная поддержка партнеров при обороне в этом году, то ВСУ сможет перейти в контрнаступление в 2025-м.

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