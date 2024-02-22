Головне за день: Вибух у Бердянську. Медведєв хоче посилати українця до таборів

Права людини



Так званий «верховний суд ДНР» ухвалив незаконний вирок військовослужбовцю полку «Азов» Олексію Бурі. Українського військовополоненого позбавили волі на довічно, звинувативши у «розстрілі автомобіля із мирними жителями» у Маріуполі.



За звинуваченням у «вбивстві мирного жителя» Маріуполя навесні 2022 року 36-річного стрільця спеціального загону спеціального призначення «Азов» Артема Ступницького окупанти засудили до 25 років позбавлення волі.



Суспільство



На блокпостах тимчасово окупованого Луганська російські військові перевіряють чоловіків призовного віку перед черговою хвилею мобілізації.



Іспанська газета El Periodico опублікувала скан, як стверджується, підроблений паспорт російського льотчика Максима Кузьмінова, який викрав гелікоптер Мі-8 ЗС РФ в Україну. В українському паспорті було зазначено, що його звуть Ігор Шевченком і він народився у Донецьку у вересні 1990 року.



Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив , що людей з окупованих територій України, які отримали російські паспорти, але, як і раніше, чекають на прихід українських військ і шкодять Росії, необхідно відправляти на перевиховання до трудових таборів Сибіру.



Бойові дії



Під час обстрілу окупованого Донецька сталося пряме потрапляння у квартиру 9-поверхового будинку у мікрорайоні Текстильник. За попередньою інформацією окупаційної адміністрації «ДНР», постраждали 3 мирні жителі. Під час обстрілу було пошкоджено машину. Водія поранено.



У селищі Солоті Білгородської області, 18 лютого, було знайдено ФАБ-250. Місцева влада евакуювала близько 150 місцевих жителів і цього ж дня російську авіабомбу ліквідували на полігоні.



У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль. Ймовірно, вибухівку з коптера скинули на заправку БРСМ біля «Амстора».



Речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила удар по полігону базування російських військ на окупованій частині Херсонщини. Близько 60 солдатів армії РФ було знищено.



На думку глави військової розвідки України Кирила Буданова, якщо буде достатня підтримка партнерів при обороні цього року, то ЗСУ зможе перейти у контрнаступ у 2025-му.

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