Главное за день: Россияне снова расстреляли пленных военных. РФ готовит новое наступление

Общество



На оккупированных территориях Запорожской области 25 февраля началось «досрочное голосование» по «выборам» президента РФ. С 15 по 17 марта людей будут зазывать на избирательные участки, чтобы собрать голоса в поддержку Путина. На временно оккупированных территориях Херсонской области досрочное голосование в выборах президента РФ начнется 27 февраля.



Боевые действия



Российские военные расстреляли девять безоружных пленных украинских военных на Бахмутском направлении. Соответствующее видео было опубликовано в сети. Некоторые телеграм-каналы сообщают, что видео было снято вчера, 24 февраля. Достоверного подтверждения этой информации пока нет.



Как рассказал омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец, в российском плену находятся 28 тысяч граждан Украины. Предлагается создать коалицию для возвращения гражданских.



Президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация готовит новое наступление уже в конце весны — начале лета.



Также он рассказал, что на войне с Россией погибла 31 тысяча украинских военных.



На Авдеевском направлении украинские военнослужащие отошли на западную окраину Ласточкиного, сейчас продолжаются бои за этот населенный пункт в Донецкой области, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий.



В Донецке произошел обстрел в микрорайоне Текстильщик. Известно, что двое местных жителей пострадали.



В группировке «ЛНР» заявили, что в результате обстрела села в Кременском «муниципальном округе» погиб один человек, повреждены восемь жилых домов.

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