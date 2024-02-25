Головне за день: Росіяни знову розстріляли полонених військових. РФ готує новий наступ

Суспільство



На окупованих територіях Запорізької області 25 лютого розпочалося «дострокове голосування» щодо «виборів» президента РФ. З 15 по 17 березня людей зазиватимуть на виборчі дільниці, щоб зібрати голоси на підтримку Путіна. На тимчасово окупованих територіях Херсонської області дострокове голосування у виборах президента РФ розпочнеться 27 лютого.



Бойові дії



Російські військові розстріляли дев'ятьох беззбройних полонених українських військових на Бахмутському напрямку. Відповідне відео було опубліковано у мережі. Деякі телеграм-канали повідомляють, що відео було знято вчора, 24 лютого. Достовірного підтвердження цієї інформації наразі немає.



Як розповів омбудсмен з прав людини Дмитро Лубинець, у російському полоні перебувають 28 тисяч громадян України. Пропонується створити коаліцію для повернення цивільних.



Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація готує новий наступ уже наприкінці весни – на початку літа.



Також він розповів , що на війні з Росією загинула 31 тисяча українських військових.



На Авдіївському напрямку українські військовослужбовці відійшли на західну околицю Ласточкиного, зараз тривають бої за цей населений пункт на Донеччині, повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Лиховий.



У Донецьку стався обстріл у мікрорайоні Текстильник. Відомо, що двоє місцевих мешканців постраждали.



В угрупованні «ЛНР» заявили, що внаслідок обстрілу села у Кремінському «муніципальному окрузі» загинула одна людина, пошкоджено вісім житлових будинків.

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