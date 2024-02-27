У Британії вкрали військову форму та спорядження для ЗСУ

Призначені для українських військових форму та спорядження вкрали у Великій Британії. Фото: Міністерства оборони Нідерландів

У Великій Британії стався інцидент з одягом та спорядженням, призначеним для українських військових. Це все було вкрадено, повідомили у Міністерстві оборони Нідерландів.

Справа в тому, що бійці ЗСУ продовжують проходити навчання на території Великобританії і для них було виділено спеціальний військовий одяг та спорядження. Під час перевезення товару з Нідерландів вантаж викрали з цивільної вантажівки. Інцидент стався ще минулого тижня, проте публічно про це оголосили лише 26 лютого.

«Викрадення сталося під час нічної зупинки у Британії. У процесі викрадення було розрізано брезент на вантажівці. Потім кузов був частково спустошений», — йдеться у повідомленні.

Окремо зауважено, що українські захисники проходять військову підготовку в рамках операції Interflex і в ній також беруть участь солдати з Нідерландів.

Місцева поліція вже зайнялася розслідуванням крадіжки форми та спорядження, йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Нідерландів готує ще 6 винищувачів F-16, таким чином загальна кількість літаків, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, зросла до 24.