Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Силы ПВО сбили 18 из 22 ударных дронов-камикадзе

05 марта 2024, 08:20

Силы ПВО сбили 18 из 22 ударных дронов-камикадзе

Российские войска сегодня, 5 марта, в очередной раз ударили по Украине ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 18 из 22 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

«В ночь на 5 марта 2024 года противник атаковал 22 ударными беспилотниками типа «Shahed» – районы пусков Балаклава – оккупированный Крым», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в результате боевой работы противовоздушной обороны уничтожены 18 «шахедов» в пределах Одесской области.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Ранее мы писали, что войска РФ ночью, 5 марта, атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. В результате удара повреждены санаторий, а также дом и ряд хозпостроек. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Украина
Организации
Воздушные силы ВСУ
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:10
В оккупированном Мелитополе открылся «Центр тестирования иностранных граждан»
09:30
В ГУР подтвердили уничтожение корабля РФ и рассказали о деталях операции
08:14
В Крыму потоплен российский военный корабль «Сергей Котов»
07:45
Ночью Россия ударила по Одессе «шахедами»
23:31
Главное за день: Ситуация у Новомихайловки. Боевые вертолеты на «Азовстали»
19:08
В Мариуполе оккупанты проводят облавы и завозят отряды карательных органов
17:26
РФ подкупает пенсионеров на оккупированной территории, чтобы те голосовали на «выборах» — ЦНС
17:17
Зеленский не знает, как пополнить ряды ВСУ — WP
15:22
Оккупанты размещают боевые вертолеты на «Азовстали»
15:10
Москва будет вести переговоры только с новым руководством Украины — Медведев
14:37
ВСУ ударили по расположению 99 полка Вооруженных сил РФ
12:55
В оккупированном Луганске заминировали автомобиль бывшего командира боевиков «ЛНР» Виталия Киселева
08:30
Украинские военные отразили серию атак под Авдеевкой
23:13
Главное за день: Ситуация вокруг Работино. ФСБ задержало жителя Луганщины
14:52
В оккупированной Феодосии уничтожен нефтепровод россиян — АТЕШ
10:56
В Феодосии гремели взрывы в районе нефтебазы: в Минобороны РФ заявили о сбитии 38 дронов над Крымом
23:11
Главное за день: В России упала ракета. Ночная атака по Одессе - разрушен подъезд жилого дома
16:09
В оккупированной Горловке беспилотник атаковал авто, есть погибшие
23:46
Главное за день: Беглый экс-министр приехал в оккупацию. Оборона ВСУ после Авдеевки
22:40
В Донецке при обстреле ранен один человек
все новости
10:10
В оккупированном Мелитополе открылся «Центр тестирования иностранных граждан»
09:35
Оккупанты совершили за сутки 178 обстрелов Луганщины, атакуют из авиации — ОВА
09:30
В ГУР подтвердили уничтожение корабля РФ и рассказали о деталях операции
09:20
В Белгородской области БпЛА атаковал нефтебазу: начался пожар
08:53
При атаке на Херсонскую область повреждены учебное заведение, автомобили и кладбище
08:52
Белгородская область РФ снова подверглась атаке дронов
08:22
Армия РФ обстреляла Донецкую область: один человек убит, еще один получил ранения
08:20
Силы ПВО сбили 18 из 22 ударных дронов-камикадзе
08:14
В Крыму потоплен российский военный корабль «Сергей Котов»
07:45
Ночью Россия ударила по Одессе «шахедами»
23:31
Главное за день: Ситуация у Новомихайловки. Боевые вертолеты на «Азовстали»
22:27
Россияне перебрасывают резервы, чтобы взять Новомихайловку — ОСГВ «Таврия»
21:02
В Донецке «избирательный участок» назвали в честь Захарченко  
20:48
На складах Командования медицинских сил ВСУ обнаружили 30 тысяч турникетов, которые пролежали там год
20:17
Спасатели на Донетчине попали под атаку россиян: двое погибли
19:35
Макрон заявил, что не будет направлять войска в Украину «в ближайшем будущем»
19:08
В Мариуполе оккупанты проводят облавы и завозят отряды карательных органов
18:41
Украинские морские дроны будут охотиться и на воздушные цели РФ
18:02
Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве
17:26
РФ подкупает пенсионеров на оккупированной территории, чтобы те голосовали на «выборах» — ЦНС
все новости
ВИДЕО
Эвакуация из Красногоровки. Фото: кадр из видео «Белые Ангелы» эвакуировали трех человек из Красногоровки — видео
04 марта, 17:00
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов про Купянск. Фото: кадр из видео По Купянску впервые зафиксировали удар КАБами с кассетными зарядами
04 марта, 16:40
«Шахтер» разгромил лидера УПЛ «Кривбасс» «Шахтер» разгромил лидера УПЛ «Кривбасс»
03 марта, 19:54
Под завалами многоэтажки в Одессе обнаружено тело еще одной жертвы российской атаки. Фото: ГСЧС В Одессе возросло количество погибших в результате удара россиян
03 марта, 09:22
В Одессе разрушен подъезд дома в результате атаки дрона. Фото: ГСЧС В Одессе российский дрон разрушил подъезд многоэтажки, есть жертвы
02 марта, 08:28
Пушилин побывал в разрушенной Авдеевке, стартовали «выборы» Путина — новости оккупации ► Пушилин побывал в разрушенной Авдеевке, стартовали «выборы» Путина — новости оккупации ►
01 марта, 20:13
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама