Силы ПВО сбили 18 из 22 ударных дронов-камикадзе

Российские войска сегодня, 5 марта, в очередной раз ударили по Украине ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 18 из 22 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«В ночь на 5 марта 2024 года противник атаковал 22 ударными беспилотниками типа «Shahed» – районы пусков Балаклава – оккупированный Крым», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что в результате боевой работы противовоздушной обороны уничтожены 18 «шахедов» в пределах Одесской области.



К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



Ранее мы писали, что войска РФ ночью, 5 марта, атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. В результате удара повреждены санаторий, а также дом и ряд хозпостроек.