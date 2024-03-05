Сили ППО збили 18 з 22 ударних дронів-камікадзе

Російські війська сьогодні, 5 березня, вкотре вдарили по Україні ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 18 з 22 російських цілей. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 5 березня 2024 року противник атакував 22 ударними безпілотниками типу «Shahed» — райони пусків Балаклава - окупований Крим», — йдеться в повідомленні.





У відомстві зазначили, що внаслідок бойової роботи протиповітряної оборони знищено 18 «шахедів» у межах Одеської області.



До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Раніше ми писали, що війська РФ вночі, 5 березня, атакували Одесу та область дронами-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено санаторій, а також будинок та низку господарських будівель.