За аткой дронами на Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» сегодня, 12 марта, стоит Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны Украины.

Более детальных подробностей собеседники издания не раскрыли.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что утром 12 марта на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки, НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) потерял половину своей мощности, информирует Reuters.