За атакою на НПЗ у Нижегородській області стоїть ГУР МОУ — ЗМІ

За аткою дронами на Нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» сьогодні, 12 березня, стоїть Головне управління розвідки Міноборони України. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони України.

Більше детальних подробиць співрозмовники видання не розкрили.

Нагадаємо, губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін заявив, що вранці 12 березня на об'єкт паливно-енергетичного комплексу було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. В результаті атаки НПЗ «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» (НОРСІ) втратив половину своєї потужності, інформує Reuters.