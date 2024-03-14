У ЗСУ розповіли, чим загрожує захоплення Лимана росіянами

Командир взводу 95-го ОДШБр Станіслав Краснов заявив, що у районі Тернів Донецької області спостерігається напружена ситуація. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Він розповів, що противник намагається цілодобово штурмувати, зокрема українці відбили штурми росіян минулої доби, 13 березня, вдень, увечері та вночі. Агресор намагається штурмувати невеликими піхотними групами, просуваючись по 5-10 метрів уперед і ховаючись у земельних окопах, проте українські бійці заважають їм у цьому.

«Періодично вони намагаються застосовувати техніку та бронетехніку, прориватися танками там, де це можливо», — сказав Станіслав Краснов.

За його словами, ЗСУ тримають лінію оборони та знищують російські танки.

Крім цього, Краснов зазначив, що окупанти діють на удачу, а саме — кілька днів просуваються піхотою, а далі несподівано, як вони вважають, застосовують танки. Противник сподівається, що йому пощастить, проте цього немає на цьому напрямі фронту.

Військовий зазначив, що Терни — це один із найближчих великих населених пунктів, що йде до Лимана. Краснов переконаний, що якщо ЗС РФ візьмуть Лиман, це відкриє їм дорогу на Слов'янськ і Краматорськ.

«Це стратегічна мета номер один», — заявив він.

Раніше повідомлялося, що на Лімано-Купянському напрямку окупанти настільки деморалізовані , що військове керівництво російської армії створює загороджувальні загони.