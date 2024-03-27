Главное за день: Обстрел Харькова авиабомбами. Прогнозы о «заморозке» войны

Политика



Украина стоит перед угрозой перехода к обороне, что может привести к «замороженному конфликту» уже в 2024 году, пишет немецкое издание Die Welt.



Общество



«Бесхозяйное» жилье на оккупированной Россией территории Луганской области, которое будут передавать в «муниципальную собственность», будут определять по нескольким признакам. Это указано в «законе», который сегодня принял «народный совет ЛНР». Подробнее о том, какое имущество будет признаваться «бесхозным», читайте здесь.



Ущерб окружающей среде от атаки россиян по ДнепроГЭС в Запорожье 22 марта оценивают ориентировочно в 140 млн гривен, но в дальнейшем эта цифра возрастет. Российские оккупанты атаковали самую большую гидроэлектростанцию в Украине — ДнепроГЭС 22 марта. В результате это привело к глобальным последствиям, которые ликвидировать быстро вряд ли удастся.



Командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев получил звание «Героя Российской Федерации». Именно под его командованием происходили уничтожение и оккупация городов Мариуполь и Авдеевка в Донецкой области.



Боевые действия



Росармия обстреляла поселок Райгородок на Донетчине - погиб один человек. Также повреждены 12 частных домов. Кроме того, обстрелу подвергся Украинск Селидовской громады — ранены два человека и повреждены 29 многоэтажек.



В Никополе в ходе обстрела погиб мужчина.



Российские оккупанты нанесли два удара Шевченковскому району Харькова авиабомбами – впервые с 2022-го года. Один человек погиб, 12 ранены, 4 из них дети.



В результате обстрела по Николаеву восемь человек получили ранения. Информация о погибших не поступала. Также есть незначительные повреждения в 4 жилых домах, в частности, выбиты окна в квартирах.



В оккупированной Горловки в ходе обстрела ранены двое людей, а один гражданский – погиб, повреждены два жилых дома.



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