Головне за день: Обстріл Харкова авіабомбами. Прогнози про «заморожування» війни

Політика



Україна постає перед загрозою переходу до оборони, що може призвести до «замороженого конфлікту» вже 2024 року, пише німецьке видання Die Welt.



Суспільство



«Безхазяйне» житло на окупованій Росією території Луганської області, яке передаватимуть у «муніципальну власність», визначатимуть за декількома ознаками. Це зазначено у «законі», який сьогодні ухвалила «народна рада ЛНР». Докладніше про те, яке майно визнаватиметься «безхазяйним», читайте тут .



Збитки довкілля від атаки росіян по ДніпроГЕС у Запоріжжі оцінюють орієнтовно у 140 млн гривень, але надалі ця цифра зросте. Російські окупанти атакували найбільшу гідроелектростанцію в Україні – ДніпроГЕС 22 березня. Це призвело до глобальних наслідків, які ліквідувати швидко навряд чи вдасться.



Командувач угрупуванням «Центр» генерал-полковник Андрій Мордвічов отримав звання «Героя Російської Федерації». Саме під його командуванням відбувалося знищення та окупація міст Маріуполь та Авдіївка на Донеччині.



Бойові дії



Росармія обстріляла селище Райгородок на Донеччині – загинула одна людина. Також пошкоджено 12 приватних будинків. Крім того, обстріляли Українськ Селидівської громади — поранено двох людей і пошкоджено 29 багатоповерхівок.



У Нікополі під час обстрілу загинув чоловік.



Російські окупанти завдали двох ударів Шевченківському району Харкова авіабомбами – вперше з 2022-го року. Одна людина загинула, 12 поранено, 4 з них діти.



Внаслідок обстрілу Миколаєва вісім людей отримали поранення. Інформація про загиблих не надходила. Також є незначні пошкодження у 4 житлових будинках, зокрема, вибиті вікна у квартирах.



В окупованій Горлівці під час обстрілу поранено двох людей, а один цивільний – загинув, пошкоджено два житлові будинки.



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