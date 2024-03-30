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Главное за день: Мобилизированные «ДНР» жалуются на командование. Аварийные отключения света

30 марта 2024, 23:03

Главное за день: Мобилизированные «ДНР» жалуются на командование. Аварийные отключения света

Общество

Пятнадцать мужчин, мобилизованных на войну против Украины группировкой «ДНР», отказались идти на очередной штурм. Они остались в живых после штурма села под Авдеевкой Донецкой области. Мобилизованные записали видеообращение, в котором рассказали, что после попыток штурма села Семеновка под Авдеевкой из их роты осталось 15 человек. Теперь их заставляют сдать оружие и обвиняют в дезертирстве.

Боевые действия

В результате ударов РФ по энергосистеме Украины в марте повреждены или разрушены полностью 80% тепловой генерирующей мощности ДТЭК, сообщил его исполнительный директор Дмитрий Сахарук. Он отметил, что 29 марта была вторая по масштабу атака на объекты компании. А самая масштабная произошла 22 марта.

Из-за обстрелов по распоряжению НЭК «Укрэнерго» введены графики аварийных отключений электроснабжения в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской и Полтавской областях.

Минобороны России уже во второй раз за март заявляет о захвате села Ивановское (бывшее Красное) в Бахмутском районе Донецкой области. Подобное сообщение появилось в сети сначала 23 марта, затем — 30 марта. Украинские официальные лица потерю населенного пункта не подтверждали. Неделю назад потерю Ивановского опроверг украинский военнослужащий Станислав Бунятов.

Два человека погибли и один ранен в результате утреннего обстрела Красногоровки Донецкой области. Красногоровка уже 10 лет на линии фронта и остается одним из самых опасных мест в стране, напомнили в ДонОВА.

Оккупационные войска РФ заявили, что уничтожили железнодорожный мост в Курахово Донецкой области. В российских Telegram-каналах распространяется видео, на котором, как утверждаемся установка «Ураган» при корректировке с беспилотника поражает железнодорожный мост. Это один из двух мостов, которых проходил через реку Волчья и соединял Курахово с Новой Ильинкой. В публичных источниках нет информации, использовали ли этот мост ВСУ.

Российские войска продвинулись в районе села Первомайское в Донецкой области, сообщает аналитическая группа DeepState. Село находится на Авдеевском направлении, где оккупационные войска ведут активные наступательные действия.

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