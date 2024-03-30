Головне за день: Мобілізовані «ДНР» скаржаться на командування. Аварійні відключення світла

Суспільство



П'ятнадцять чоловіків, які мобілізували на війну проти України угрупуванням «ДНР», відмовилися йти на черговий штурм. Вони залишилися живими після штурму села під Авдіївкою Донецької області. Мобілізовані записали відеозвернення, в якому розповіли, що після спроб штурму села Семенівка під Авдіївкою з їхньої роти залишилося 15 людей. Тепер їх змушують здати зброю та звинувачують у дезертирстві.



Бойові дії



Внаслідок ударів РФ по енергосистемі України в березні пошкоджено або зруйновано повністю 80% теплової генеруючої потужності ДТЕК, повідомив його виконавчий директор Дмитро Сахарук. Він зазначив, що 29 березня була друга за масштабом атака на об'єкти компанії. А наймасштабніша відбулася 22 березня.



Через обстріл за розпорядженням НЕК «Укренерго» запроваджено графіки аварійних відключень електропостачання у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Кіровоградській та Полтавській областях.



Міноборони Росії вже вдруге за березень заявляє про захоплення села Іванівське (колишнє Червоне) у Бахмутському районі Донецької області. Подібне повідомлення з'явилося в мережі спочатку 23 березня, потім 30 березня. Українські офіційні особи втрату населеного пункту не підтверджували. Тиждень тому втрату Івановського спростував український військовослужбовець Станіслав Бунятов.



Двоє людей загинули і одна поранена внаслідок ранкового обстрілу Красногорівки Донецької області. Красногорівка вже 10 років на лінії фронту і залишається одним із найнебезпечніших місць у країні, нагадали в ДонОВА.



Окупаційні війська РФ заявили, що знищили залізничний міст у Кураховому Донецької області. У російських Telegram-каналах поширюється відео, на якому, як стверджується, установка «Ураган» вражає залізничний міст. Це один із двох мостів, яких проходив через річку Вовча та з'єднував Курахове з Новою Іллінкою. У публічних джерелах немає інформації, чи використовували цей міст ЗСУ.



Російські війська просунулися в районі села Первомайське на Донеччині, повідомляє аналітична група DeepState. Село знаходиться на Авдіївському напрямку, де окупаційні війська ведуть активні наступальні дії.

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