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Сейчас у России остается около 950 ракет ― ГУР

02 апреля 2024, 15:33

Сейчас у России остается около 950 ракет ― ГУР

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал об актуальном запасе российских ракет большой дальности, отметив, что на данный момент противник имеет в своем арсенале около 950 штук. 

«Сейчас в России, по нашей оценке, остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров. Мы наблюдаем тенденцию, что они, как правило, пытаются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет», – сообщил Вадим Скибицкий.

По его словам, в апреле этого года Россия стремится выработать около 40 ракет Х-101.

«Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак, а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "шахедов". Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться», – сказал Вадим Скибицкий.

Также он описал ситуацию с российскими крылатыми ракетами «Калибр», которые агрессор почти не применяет с осени 2023 года.

«Агрессор накапливает запас крылатых ракет 3М14 "Калибр" и располагает не менее 260 единицами. Причем, в их планах выработать 30 таких ракет в апреле этого года», ― отметил представитель ГУР МО Украины.

В то же время, он напомнил, что россияне проводят модернизацию противокорабельных ракет «Оникс».

«Что касается скоростных ракет, летящих с южного направления, сейчас сложно определить, это ракеты "Циркон", или модернизированные "Ониксы"», – отметил Вадим Скибицкий, добавив что запасы обычных «Ониксов» на России составляют 440 единиц.

Напомним, в Киевской городской военной администрации (КГВА) подсчитали количество и типы выпущенных россиянами ракет в первом квартале 2024 года. 

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