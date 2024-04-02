Сейчас у России остается около 950 ракет ― ГУР

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал об актуальном запасе российских ракет большой дальности, отметив, что на данный момент противник имеет в своем арсенале около 950 штук.



«Сейчас в России, по нашей оценке, остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров. Мы наблюдаем тенденцию, что они, как правило, пытаются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет», – сообщил Вадим Скибицкий.



По его словам, в апреле этого года Россия стремится выработать около 40 ракет Х-101.



«Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак, а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "шахедов". Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться», – сказал Вадим Скибицкий.



Также он описал ситуацию с российскими крылатыми ракетами «Калибр», которые агрессор почти не применяет с осени 2023 года.



«Агрессор накапливает запас крылатых ракет 3М14 "Калибр" и располагает не менее 260 единицами. Причем, в их планах выработать 30 таких ракет в апреле этого года», ― отметил представитель ГУР МО Украины.



В то же время, он напомнил, что россияне проводят модернизацию противокорабельных ракет «Оникс».



«Что касается скоростных ракет, летящих с южного направления, сейчас сложно определить, это ракеты "Циркон", или модернизированные "Ониксы"», – отметил Вадим Скибицкий, добавив что запасы обычных «Ониксов» на России составляют 440 единиц.



Напомним, в Киевской городской военной администрации (КГВА) подсчитали количество и типы выпущенных россиянами ракет в первом квартале 2024 года.