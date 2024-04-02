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Зараз у Росії залишається близько 950 ракет, ― ГУР

02 квітня 2024, 15:33

Зараз у Росії залишається близько 950 ракет, ― ГУР

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів про актуальний запас російських ракет великої дальності, зазначивши, що зараз противник має у своєму арсеналі близько 950 одиниць.

«Зараз у Росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні щонайменше 900 ракет», – повідомив Вадим Скібіцький.

За його словами, у квітні цього року Росія прагне виробити близько 40 ракет Х-101.

«Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак, а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та «шахедів». Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись», – сказав Вадим Скібіцький.

Також представник ГУР МО України описав ситуацію з російськими крилатими ракетами «Калібр», які агресор майже не застосовує з осені 2023 року.

«Агресор накопичує запас крилатих ракет 3М14 "Калібр" і має щонайменше 260 одиниць. Причому, у планах росіян виготовити 30 таких ракет у квітні цього року», - зазначив Вадим Скібіцький.

Водночас він нагадав, що росіяни проводять модернізацію протикорабельних ракет «Онікс».

«Щодо швидкісних ракет, які летять з південного напрямку, наразі складно визначити, чи це ракети "Циркон", чи модернізовані "Онікси"», – зазначив Вадим Скібіцький і додав, що запаси звичайних «Оніксів» у Росії становлять 440 одиниць.

Нагадаємо, у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підрахували кількість та типи випущених росіянами ракет по Києву у першому кварталі 2024 року.

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