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Главное за день: Росармия уронила бомбу на Енакиево. Обстрел Константиновки

09 апреля 2024, 23:12

Главное за день: Росармия уронила бомбу на Енакиево. Обстрел Константиновки

Политика

Следственный комитет РФ обвинил украинскую нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», в который работал сын президента США Хантер Байден, в финансировании терактов на территории России. Особое внимание уделили тому, что в этой компании работал сын президента США Хантер Байден.

Общество

В оккупированном Мариуполе российские силовики провели проверки мигрантов. К административной ответственности по российскому законодательству за нарушение правил въезда привлечены 20 мигрантов, восемь из которых выдворены за пределы оккупированных территорий и РФ.

Боевые действия

Россияне обстреляли окрестности Славянска ​​— ранения получили три человека. По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, ситуация в области остается сложной и каждый, кто до сих пор не уехал в более безопасные регионы, постоянно подвергает себя смертельной опасности.

Около 11:30 российские войска обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате этой атаки обрушился подъезд 2-этажного дома, погиб человек.

Офисе генпрокурора зафиксировал 54 случая казни украинских военнопленных с марта 2022 года. Открыто 27 уголовных производств по фактам казни. Суд уже вынес приговор первому российскому военному за казнь защитника в Черниговской области. Расследование усложняет тот факт, что у прокуроров и следователей обычно нет доступа к месту преступления или возможности осмотреть тело.

Российские оккупационные войска вошли в город Красногоровка Донецкой области. Об этом сообщил эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, изучивший видеозаписи сражения. Украинский военно-аналитический ресурс DeepState эту информацию не подтверждает.

Российская армия продвинулась в Богдановке, Новомихайловке и восточнее Часов Яра на Бахмутском направлении Донецкой области, заявили аналитики DeepState. Продолжаются бои вблизи села Работино (Запорожская область), южнее Новокалинового, Первомайского и Красногоровки (Донецкая область).

В жилом микрорайоне — поселке Ватутино – Енакиево Донецкой области упала российская авиабомба ФАБ-1500. В результате этого есть повреждения и пострадавший.

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