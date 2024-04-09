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Головне за день: Російська бомба впала на Єнакієве. Обстріл Костянтинівки

09 квітня 2024, 23:12

Головне за день: Російська бомба впала на Єнакієве. Обстріл Костянтинівки

Політика

 Слідчий комітет РФ звинуватив українську нафтогазову компанію «Бурисма Холдінгс», у якій працював син президента США Хантер Байден у фінансуванні терактів на території Росії.

Суспільство

В окупованому Маріуполі російські силовики провели перевірку мігрантів. До адміністративної відповідальності за російським законодавством за порушення правил в'їзду притягнуто 20 мігрантів, вісім з яких видворені за межі окупованих територій та РФ.

Бойові дії

 Росіяни обстріляли околиці Слов'янська - поранення отримали троє людей. За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, ситуація в області залишається складною і кожен, хто досі не поїхав у більш безпечні регіони, постійно наражає себе на смертельну небезпеку.

Близько 11:30 російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок цієї атаки обрушився під'їзд 2-поверхового будинку, загинула людина.

Офісі генпрокурора зафіксував 54 випадки страти українських військовополонених із березня 2022 року. Відкрито 27 кримінальних проваджень за фактами страти. Суд вже ухвалив вирок першому російському військовому за страту захисника у Чернігівській області. Розслідування ускладнює той факт, що прокурори і слідчі зазвичай не мають доступу до місця злочину або можливості оглянути тіло.

Російські окупаційні війська увійшли до міста Красногорівка Донецької області. Про це повідомив експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Репке, який вивчив відеозаписи бою. Український військово-аналітичний ресурс DeepState цю інформацію не підтверджує.

Російська армія просунулась у Богданівці, Новомихайлівці та на схід Часів Яру на Бахмутському напрямку Донецької області, заявили аналітики DeepState. Тривають бої поблизу села Работине (Запорізька область), на південь від Новокалинового, Первомайського та Красногорівки (Донецька область).

У житловому мікрорайоні - селищі Ватутіне - Єнакієве Донецької області впала російська авіабомба ФАБ-1500. Внаслідок цього є пошкодження та постраждалий.

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