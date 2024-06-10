Три десятка мужчин прорвали границу на Закарпатье, их задержали в Венгрии

Более 30 украинских мужчин порвали границу на Закарпатье на грузовике. Фото: Виталий Глагола/Telegram

В Закарпатской области грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами прорвал государственную границу. Венгерские пограничники задержали 32 гражданина Украины. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде» в понедельник, 10 июня.

Первым о прорыве границы на Закарпатье сообщил местный журналист Виталий Глагола в Telegram. По его данным, инцидент произошел 9 июня на участке Косино и Большая Бойгань. Видеокамеры зафиксировали, что грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами 4736 А1 двигался с полевой дороги через поле в направлении границы. Впоследствии, автомобиль был найден на венгерской стороне, а все пассажиры его покинули.

Также Глагола обнародовал фото грузовика, совершившего прорыв границы.

«По факту незаконного пересечения границы группой лиц с привлечением транспортного средства на участке Мукачевского отряда в настоящее время проводится вся необходимая проверка. Движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны. В дальнейшем смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины", – сказал Демченко.

По его словам, украинские пограничники задержали нескольких лиц, возможно причастных к незаконному перемещению через границу этих лиц. Их проверяют.

Демченко уточнил, что в ходе проверки не была установлена принадлежность автомобиля к военным формированиям.

Венгерская сторона еще не передала Украине задержанных граждан.