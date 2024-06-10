Три десятки чоловіків прорвали кордон на Закарпатті, їх затримали в Угорщині

Понад 30 українських чоловіків порвали кордон на Закарпатті на вантажівці. Фото: Віталій Глагола/Telegram

У Закарпатській області вантажівка ГАЗ-66 із чорними військовими номерами прорвала державний кордон. Угорські прикордонники затримали 32 громадян України. Про це повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі «Українській правді» у понеділок, 10 червня.

Першим про прорив кордону на Закарпатті повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола у Telegram. За його даними, інцидент стався 9 червня на ділянці Косіно та Велика Бойгань. Відеокамери зафіксували, що вантажівка ГАЗ-66 із чорними військовими номерами 4736 А1 рухалася з польової дороги через поле у напрямку кордону. Згодом автомобіль був знайдений на угорській стороні, а всі пасажири його покинули.

Також Глагола оприлюднив фото вантажівки, яка здійснила прорив кордону.

«За фактом незаконного перетину кордону групою осіб із залученням транспортного засобу на ділянці Мукачівського загону наразі проводиться вся необхідна перевірка. Рух вантажівки у бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля у бік суміжної країни. Надалі суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспортного засобу та затримання 32 громадян України, — сказав Демченко.

За його словами, українські прикордонники затримали кількох осіб, які, можливо, причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. Їх перевіряють.

Демченко уточнив, що під час перевірки не було встановлено належність автомобіля до військових формувань.

Угорська сторона ще не передала Україні затриманих громадян.